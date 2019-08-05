أخبار مصر | الحكومة: تدخل السيسي خفض مدة تنفيذ "المونوريل" إلى ٣٤ شهرا

قال وزير النقل، إنه سيتم العمل في تنفيذ "المونوريل" بالعاصمة الإدارية الجديدة في أول أغسطس الجاري، لافتا إلى أن الشركة المنفذة كانت قد وضعت خطة عمل في المشروع ٤٨ شهرا.

وأشار الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إلى أن الوزارة دخلت في مفاوضات مع الشركة المنفذة وقمنا بتقليل المدة إلى ٣٦ شهرا، كما تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقام بتقليل مدة التنفيذ لتصل إلى ٣٤ شهر فقط.

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وأضاف أن مدة تنفيذ مونوريل أكتوبر ستكون ٤٢ شهرا، لافتا إلى أنه سيبدأ العمل في "مونوريل" أكتوبر يناير المقبل، مؤكدا أنه سيكون تنفيذ المشروعين أكتوبر والعاصمة الإدارية على التوازي.

وأكد وزير النقل أنهم تعهدوا للشركة المنفذة بحل جميع المشاكل التي تواجههم مثل البنية التحتية وتعديل مسارات الطرق، موضحا أن الشركة ستقوم بالتشغيل التجريبي لمدة ٦ أشهر على نفقتها لضمان عمل المونوريل.