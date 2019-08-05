أخبار مصر | برلماني يطالب بغلق الصفحات المشبوهة التي تروج لأدوية غير المرخصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بغلق الصفحات المشبوهة التي تروج لأدوية غير المرخصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب خالد هلالي، عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، بإصدار قانون يُغلظ العقوبة على مرتكبى جريمة غش الدواء، وبيع وتداول مستحضرات طبيةمغشوشة ومنتهية الصلاحية.

وناشد "هلالي"، المجلس الأعلى للإعلام والجهات الرقابية المعنية، بتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وغيرها، لغلق الصفحات التى تروج وتعلن عن أدوية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، أو تروج لأدوية غير صالحة، كما دعا المواطنين إلى عدم التعامل مع هذه الصفحات أو شراء أدوية مجهولة المصدر.

وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على أهمية وجود هيئة للدواء بعد إقرار مجلس النواب لمشروع قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية والشراء الموحد والتموين الطبى، ليتم الرقابة بشدة على كل ما يخص الدواء من إنتاج وتصنيع وبيع وشراء وغيرها.