أخبار مصر | "الوزراء": المونوريل مشروع عملاق حظي باهتمام الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء": المونوريل مشروع عملاق حظي باهتمام الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير النقل، إن توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة «بومباردييه» لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر مشروع حضاري وعملاق، لافتا إلى أن المشروع حظي باهتمام القيادة السياسية ورئيس الوزراء منذ اليوم الأول .

وأضاف وزير النقل في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن المونوريل بطول 96 كم منهم 54 من العاصمة حتى مدينة نصر و42 كيلو للجيزة، مشيرا إلى أنه يربط العاصمة بمدينة نصر ومن مدينة نصر لباقي المناطق.

وقال وزير النقل، إن المونوريل يعد نقلة كبيرة في وسائل المواصلات في مصر، كما انه مشروع كبير وحضاري وكان يجب أن نتعاقد عليه بأقصى سرعة ليدخل العقد في التنفيذ.

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وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل مجهود كبير ليتم توقيع العقد ويدخل حيّز التنفيذ، لافتا إلى أنه سيتم سداد مستحقات الشركة لبدء التنفيذ.

وكان قد شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع عقد إنشاء مونوريل العاصمة الإدارية الحديدة منذ قليل.

ووقع الاتفاقية رئيس شركة المقالون العرب المهندس محسن صلاح وممثلي شركة بومباردييه ومثل أوراسكوم .

ويضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، هي (الإستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسط – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية).