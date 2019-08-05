أخبار مصر | ننشر إجراءات "التعليم العالي" بشأن حادث انفجار محيط معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر إجراءات "التعليم العالي" بشأن حادث انفجار محيط معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجه الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى موقع الحادث الذي وقع في الطريق أمام البوابة الرئيسية للمعهد القومي للأورام فور حدوثه، مساء أمس الأحد.

وتفقد الوزير المعهد القومي للأورام واطمأن على حالة المرضى والعاملين بالمعهد، ثم توجه إلى طوارئ القصر العيني حيث قام بمتابعة استقبال المصابين نتيجة الحادث، كما زار عددا من الجرحى والمصابين واطمأن على الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم، وأكد الوزير أنه لم يصب في الحادث أيا من المرضى المحجوزين بالمعهد، وأنه وجه بنقلهم إلى فرع المعهد بالتجمع الخامس والجزء التابع للمعهد القومي للأورام بمستشفى السلام هرمل، كما أكد أنه تم نقل المصابين جراء الحادث إلى مستشفى الطوارئ بالقصر العيني ومستشفى القصر العيني التعليمي الجديد ومعهد ناصر.

وأكد الوزير رفع درجة الاستعداد القصوي بمستشفيات جامعة القاهرة، وتشكيل غرفة عمليات داخل المعهد القومى للأورام ومستشفى الطوارئ بجامعة القاهرة لإدارة الأزمة والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان لتقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

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كما كلف الوزير عميد المعهد القومى للأورام بالبدأ فورا فى حصر التلفيات بالمعهد وسرعة العمل على عودة المعهد لاستقبال الحالات المترددة عليه يوميا، وسرعة اتخاذ ما يلزم لترميم واجهة المعهد التى تضررت بسبب الحادث.

ورافق وزير التعليم العالي، خلال تفقد موقع الحادث، الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات والدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والدكتور حاتم أبو القاسم، عميد المعهد القومي للأورام والدكتورة هالة صلاح الدين، عميدة كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مستشفيات جامعة القاهرة.

وتقدم وزير التعليم العالي، وقيادات التعليم العالي، والجامعات المصرية، وكافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.