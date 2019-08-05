أخبار مصر | مدبولي يشهد توقيع عقد لإنشاء "مونوريل" لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي يشهد توقيع عقد لإنشاء "مونوريل" لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة «بومباردييه»؛ لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بإجمالي طول 96 كم.

ووقع الاتفاقية رئيس شركة المقالون العرب المهندس محسن صلاح وممثلي شركة بومباردييه ومثل أوراسكوم .

ويضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، هي (الإستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسط – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية).