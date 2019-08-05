أخبار مصر | بالأرقام.. بورصة قطر تتراجع وسط شح بالسيولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. بورصة قطر تتراجع وسط شح بالسيولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت بورصة قطر تعاملات الأحد على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بانخفاض 6 قطاعات، وسط شح بالسيولة

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.40% ليصل إلى النقطة 10356.07، فاقداً 41.56 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.

وهبطت التداولات، إذ انخفضت الكميات إلى 30.22 مليون سهم، مقابل 47.49 مليون سهم يوم الخميس، وتقلصت السيولة إلى 74.05 مليون ريال، مقارنة بـ2.28 مليار ريال في الجلسة السابقة.

وبختام التعاملات تراجعت قطاعات النقل، والعقارات، والاتصالات، والبنوك والخدمات المالية، والبضائع، والصناعة، فيما ارتفع التأمين.

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وتراجع العقارات 0.74%، لانخفاض 3 أسهم تقدمها إزدان بنسبة 1.49% إلى سعر 0.663 ريال هو الأدنى منذ نوفمبر 2017.

وانخفض البنوك 0.63%، متأثراً بهبوط 8 أسهم بالقطاع أبرزها بنك قطر الوطني – أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 0.83%.

وفي المقابل ارتفع التأمين 0.41%، مدعوماً بتصدر الإسلامية للتأمين القائمة الخضراء بـ2.44%، ونمو قطر للتأمين 0.59%.

وتجاهل قطاع التأمين تصدر سهم الدوحة للتأمين القائمة الحمراء بنسبة 4.54% إلى سعر 1.050 ريال هو الأدنى على الإطلاق.

وبشأن أنشط التداولات، تصدر إزدان الكميات بـ6.37 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ12.10 ريال.