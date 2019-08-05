أخبار مصر | رئيس الوزراء يشهد اليوم توقيع عقد مونوريل العاصمة الادارية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يشهد اليوم توقيع عقد مونوريل العاصمة الادارية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، توقيع عقد مونوريل العاصمة الادارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بين وزارة النقل وشركة بومبارديه.

ويضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، هي (الإستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسط – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية).

كما يشهد توقيع بروتوكول بين عدد من الوزارات بشأن منظومة النظافة الجديدة بحضور عدد من المسئولين .