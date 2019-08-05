مصر | اليوم.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 35 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 35 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة سماع أقوال شهود الإثبات خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 35 متهما في قضية فض اعتصام رابعة.

وصرح المستشار حسن فريد رئيس المحكمة بأن ارتفع عدد المتهمين إلى 56 متهما وسوف يتم إعادة إجراءات لـ 21 متهما خلال انعقاد الجلسات.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حمّاد وباهر بهاء الدين بحضور محمد عادل وكيل أول نيابة مدينة نصر بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء أحداث رابعة، فقال انه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا الي جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلي تحديد طريق للعبور الأمن وبعدها حدث وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب اطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام .

يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.