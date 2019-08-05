تعرف على أعمال التطوير والإصلاحات الجديدة فى محاور الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد مجموعة من الأعمال والإصلاحات الجديدة التى تشرف عليها محافظة الجيزة، بالتنسيق مع إدارة المرور، بهدف خلق محاور وطرق جديدة لفرض أكبر سيولة مرورية بالشوارع و الميادين فى المحافظة، منها:

أعمال تطوير ورصف طريق مطار إمبابة لمدة 6 أشهر

تشرف إدارة المرور ومحافظة الجيزة، على أعمال رصف وتطوير شارع مطار إمبابة بحي شمال بطول 3 كيلو، ضمن خطة المحافظة في خلق محاور مرورية جديدة لإحداث طفرة مرورية بالمنطقة بالكامل، لاستيعاب حركة السيارات وتحقيق سيولة المرورية تساعد المواطنين على الوصول إلي أماكن عملهم والتنقل بين الأماكن وبعضها في اسرع وقت.

تأتى تلك الأعمال نظرا لأن المحور المرورى يشهد كثافات مرورية عالية ويربط بين محور أحمد عرابي ومنطقتى إمبابة والبراجيل، وكان الطريق يعاني من تهالك طبقه الرصف ووجود أعمال حفر للمرافق به أدى إلى صعوبه حركة المواطنين به ويتم توسعته وذلك بداية من منطقة مطار إمبابة و حتي شارع محمد حجازي وتستمر الأعمال لمدة 6 شهور.

إنشاء محور ترعة الزمر لربط مناطق شمال وجنوب الجيزة يستغرق عاما

تشرف إدارة المرور بالتنسيق مع محافظة الجيزة، على إنشاء محور ترعة الزمر لتنظيم حركة المرور وتخفيف الضغط على الطريق الدائري ومحور المريوطية و 26 يوليو، وصفط اللبن وشارع البحر الأعظم والربط مع محطات مترو الأنفاق ومحور روض الفرج، وسط انتشار الخدمات المرورية لمنع الزحام بالطرق.

وقال مصدر أمنى، إن محور ترعة الزمر يعد محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويتم الآن تنفيذ القطاع الاول من المشروع فى المسافة من دائرى المنيب جنوباً حتى محور صفط اللبن بطول 5 كيلو، والذى يشكل رابطا بين دائرى المنيب وشوارع مستشفى الصدر وخاتم المرسلين والثلاثينى والهرم وفيصل ومحور صفط اللبن، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا القطاع خلال عام.

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ولفت المصدر، إلى أنه تم بدء الأعمال منذ أيام على المسار المغطى لترعة الزمر فى المسافة بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى بالقرب من ميدان المنيب والقوس الشمالى للطريق الدائرى بمنطقة إمبابة بطول 12 كيلو، ويتم مراقبة المحاور القريبة من الطريق بالكاميرات لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشدد المصدر، أن المحور الجديد سيحدث طفرة مرورية هائلة بالمحافظة، وتيسير حركة المرور، وتخفيف الضغط على الطريق الدائرى ومحور المريوطية وشارع البحر الأعظم، وربطه بمحطات مترو الأنفاق، ومحور روض الفرج، وسيساهم فى مواجهة التوسعات العمرانية بالمحافظة.

مرور الجيزة يشرف على أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال بطول 3 كيلو

تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع المحافظة على أعمال رصف وتطوير شارع ترعة عبد العال 1 بحى بولاق الدكرور بطول 3 كيلو وعرض 18 مترا بداية من مرور فيصل وحتي شارع التحرير، وذلك ضمن خطة المحافظة في تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، وإنشاء محاور بديلة لتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية بالمحافظة، وسط انتشار الخدمات المرورية على الطرق لمتابعة حركة السيارات.

وسيتم إجراء العديد من أعمال تجريف الشارع وتوسعة الشارع بالكامل ليصل عرضه إلى 18مترا بالاتجاهين، مما يساهم بشكل كبير فى حل أزمة المرور بالمنطقة، والشارع سيساهم أيضاً فى تخفيف الضغط عن شارعى فيصل والهرم، خاصة أن شارع الهرم سيشهد فى الفترة القادمة أعمال تنفيذ مسار خط مترو الأنفاق المرحلة الرابعة.

وستعين إدارة المرور، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات، مع قيام الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة، طواحين ضوئية، علامات إرشادية وتحذيرية، مخاريط، فواصل حركة لمتابعة سير الأعمال لحين الانتهاء منها.