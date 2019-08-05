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رئيس الوزراء يشهد اليوم توقيع عقد مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم الإثنين، توقيع عقد مونوريل العاصمة الادارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، بين وزارة النقل وشركة بومبارديه.

 

ويبدأ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة من مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 53 كيلومتر، ومونوريل 6 أكتوبر، يبدأ من الجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر بطول نحو 42 كيلو.

 

ويضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، هي (الإستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسط – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية.

 

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ويخدم قطار مونوريل 6 أكتوبر التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعى.

 

كما يشهد  رئيس الوزراء، غدا توقيع بروتوكول بين عدد من الوزارات بشأن منظومة النظافة الجديدة.

 

 

 

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