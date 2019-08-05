شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مصرع 19 شخصا وإصابة 23.. أبرز 17 مشهدا من حادث معهد الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حادث مأساوى أمام محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، نتيجة اصطدام سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل بـ3 سيارات تسبب في حالة من الهلع والخوف بالمنطقة المحيطة بالمعهد، نتيجة الصوت والأثر اللذين تسبب فيهما الحادث، حيث أسفر الحادث عن مصرع 19 مواطنا وإصابة 32 أخرين. ويرصد ”الخليج 365” بالصور أبرز 17 مشهدا من الحادث.. 1- سيارة ملاكى مسرعة تسير عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، تصطدم بالمواجهة بـ3 سيارات. 2- حادث الاصطدام يسفر عن انفجار مدوى يضرب أذان المواطنين بمحيط المنيل وشارع القصر العينى. 3- اندلاع الحرائق بالسيارات ومعهد الأورام نتيجة للانفجار الناجم عن الاصطدام. 4- سيارات الدفاع المدنى تنتقل لموقع الحادث للسيطرة على الحريق. 5- الصحة تدفع بـ42 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات معهد ناصر، المنيرة، والقصر العينى. 6- إعلان حالة الطوارئ واستدعاء الطاقم الطبية لرعاية مرضى المعهد وإخلاء المعهد من المرضى والعاملين. 7- تشكيل غرفة طوارئ وعمليات برئاسة رئيس الجامعة لمتابعة التطورات. Advertisements 8- القيادات الأمنية تنتقل لموقع الحادث. 9- رئيس جامعة القاهرة يأمر بتشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد والتأكد من عدم تضررها. 10- مرور القاهرة يبدأ عمليات استعلام عن لوحات وأرقام السيارة المتسببة فى الحادث. 11- رجال المباحث بقسم شرطة السيدة زينب، يستمعون لشهود العيان والمصابين فى المستشفيات للوقوف على ملابسات الحادث. 12- انتقال خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة محيط الحادث. 13 - تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط معهد الأورام، وكاميرات المحلات والعقارات المجاورة للمعهد لكشف ملابسات الحادث. 14- وصول فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع الحادث. 15- رجال المرور يعيدون فتح الطريق أمام حركة السيارات بعد السيطرة على الحريق، وعودة الأجواء بمحيط معهد الأورام بالمنيل إلى طبيعتها. 16 - توجه العشرات من المواطنين لمستشفى القصر العيني للتبرع بالدم لصالح " المصابيين". 17- أعلنت وزارة الصحة والسكان وقوع 19 حالة وفاة، و32 مصاباً فى الحادث.

انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام (5)



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام



انفجار المعهد القومي للأورام

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