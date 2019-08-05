شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور أعلى طريق الفيوم الصحراوى بسبب تصادم سيارتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخصان فى حادث سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين الى المستشفى.

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تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .