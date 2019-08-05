شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث معهد الأورام لـ19.. ومتحدث الوزارة يكشف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة وارتفاع أعداد مصابى حادث معهد الاورام إلى19 حالة وفاة، و30 مصابًا.

وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات معهد ناصر، المنيرة، والقصر العينى، بالإضافة إلى وجود كيس أشلاء، موضحًا أنه تم الدفع بـ42 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث لنقل المصابين.

وأوضحت أن هناك من ٣ إلى ٤ حالات حرجة موجودين بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، وتنوعت باقى الإصابات ما بين كسور بسيطة إلى متوسطة، بالإضافة إلى وجود حالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية فى أماكن متفرقة بالجسم.

وأشارت الوزارة إلى أن وزيرة الصحة والسكان تفقدت أحوال المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتحدثت مع أهالى المصابين لطمأنتهم، كما أنها قدمت التعازى لأسر المتوفين، ووجهت فريق من الطب النفسى لتقديم الدعم النفسى لهم.

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وتابعتأن الوزيرة وجهت بإخلاء ٥٤ حالة مرضية كانت محجوزة داخل المعهد القومى للأورام، وتحويل ٣٠ منهم إلى مستشفى معهد ناصر، ونقل الباقى إلى مستشفى دار السلام هرمل، مع التوجيه بتوفير كافة سبل الرعاية لهم، وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت الوزارةأن الوزيرة شددت على رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، حيث تم استدعاء الأساتذة والاستشاريين من كافة التخصصات خاصةً الجراحات الدقيقة، كما اطمأنت على أرصدة الدم بمستشفى معهد ناصر، وجاهزيتها لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين.

ولفتت الوزارة إلى انعقاد غرفة الأزمات بديوان عام الوزارة لمتابعة تداعيات الحادث والوقوف على آخر المستجدات.