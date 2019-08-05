شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اليات "التضامن" لدعم الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مركز التوجيه والإرشاد النفسي ببني سويف تنظيم العديد من الدورات التدريبية على مستوى محافظات الجمهورية للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمشرفين بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية وذلك من اجل تأهيل العاملين بهذه المؤسسات بما ينعكس إيجابيا على راحة الأطفال.

الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا حول اليات وزارة التضامن لدعم الأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية فى نقاط محددة:

1- تبدأ الدورة خلال الفترة من 24 الى 26 يونيو الجارى بمحافظة الجيزة ثم تنفيذها فى محافظات الجمهورية تباعاً.

2- تعمل الدورات التدريبية حول الاحتياجات النفسية والمشكلات السلوكية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وطرق التعامل معها

3- يتم تدريب 34 أخصائي ومشرف من 16 مؤسسة من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية بمحافظة الجيزة .

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4-تهدف الدورات الى رفع كفاءة الاخصائيين والمشرفين داخل المؤسسات وتقديم الدعم والتأهيل اللازم لهم.

5-تعمل الدورات على كيفية التعامل مع المشكلات النفسية والاضطرابات السلوكية التي يتعرض لها الأبناء داخل الدور وكيفية مواجهتها والتعامل معها.

6-يتم خلال التدريب تعريف المتدربين بالاحتياجات النفسية والمشكلات السلوكية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وطرق التعامل معها.

7-يتم التدريب على استراتيجيات التواصل الفعال مع الأبناء داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وكيفية ان تكون مربياً فعال وماهي سمات المربي الفعال.

8- التعرف على أنواع الاضطرابات النفسية والسلوكية لدى الأبناء وأسبابها.