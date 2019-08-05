شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. الأخبار المتوقعة 5 أغسطس 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار القاهرة.. يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد قطار «مونوريل» العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر بين وزارة النقل والمواصلات وشركة بومبارديه. القاهرة.. تنتهي مصر للطيران من الجسر الجوي لرحلات الحج إلى الأراضي المقدسة. القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 35 متهما في قضية فض اعتصام رابعة. Advertisements القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في قضية «أحداث عنف الظاهر». القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية. القاهرة.. يستضيف مجلس النواب اجتماعات لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي. رام الله.. يبدأ 40 أسيرا في معتقل «النقب الصحراوي» الإسرائيلي في إضراب إسنادي جديد مع الأسرى الثمانية المضربين عن الطعام. سول.. تبدأ كوريا الجنوبية وأمريكا تدريبات عسكرية مشتركة.

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