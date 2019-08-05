شكرا لقرائتكم خبر عن 55% من القراء يستبعدون نجاح نظام الزواج الإلكترونى فى وقف زواج القاصرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح الزواج الإلكترونى فى التصدى لجرائم زواج القاصرات، استبعد غالبية القراء نجاح نظام الزواج الإلكترونى فى التصدى لجرائم زواج القاصرات. Advertisements واستبعد 55% من القراء نجاح الزواج الإلكترونى فى التصدى لجرائم زواج القاصرات، بينما توقع 33% من القراء نجاح الزواج الإلكترونى فى التصدى لجرائم زواج القاصرات، فى الوقت الذى أعرب فيه 12% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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