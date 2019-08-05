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تعرف على الفئات العمرية من خريجى الجامعات المطلوبين للالتحاق بالشرطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترطت أكاديمية الشرطة فى الطلاب الراغبين للالتحاق بها لهذا العام من خريجى الجامعات، ألا يزيد السن وقت التقديم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين عن 28 سنة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للحاصلين على درجة الدكتوراة وما يعادلها.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%.

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم، عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس.

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