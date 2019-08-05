شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إجراءات تساعد فى الحد من تلوث الهواء.. أبرزها الحد من استهلاك الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمكن أن يستغنى الإنسان عن الهواء، لأنه عامل أساسيا فى استمرار الحياة على كوكب الأرض، ومع ذلك فأن تلوثه يشكل خطرا بيئيا رئيسيا على الصحة.

ويستعرض ”الخليج 365”، عدة طرق يمكن من خلالها الحد من تلوث الهواء:

1. الحد من استهلاك الطاقة من خلال استخدام أجهزة منزلية أكثر كفاءة وأقل استهلاك للطاقة.

2. فحص السيارة بصفة منتظمة، للتأكد من استهلاك الوقود بشكل منتظم وسليم.

3. استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الفحم للحد من التلوث الناتج عنه.

4. استخدام الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية، للحد من التلوث الناتج عن الأنواع الأخرى.

5. استخدام وسائل النقل العامة أو الأنشطة مثل: المشى أو ركوب الدراجات.

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6. استخدام المنتجات القابلة لإعادة التدوير، لأنها تأخذ طاقة أقل لتحويلها إلى منتجات أخرى.

7. شراء البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

8. الإقلاع عن التدخين وتشجيع الآخرين على ذلك.

9. زراعة الحدائق يساعد على تنقية وتجديد الهواء.

10. تناول نظام غذائى صحى، يحتوى على الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة.