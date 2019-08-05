شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ورشة عمل حول مشروع دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الإثنين ورشة العمل الخاصة بتحديد أولويات مجالات التدخل فى سلاسل القيمة للثروة الحيوانية على المستوي الإقليمى، ضمن مشروع دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل سبل العيش فى أفريقيا، والذى يعد أحد مبادرات المكتب الأفريقى المشترك للموارد الحيوانية بالاتحاد الأفريقى وبتمويل من الاتحاد الأوروبى.

يشارك فى هذا الورشة أكثر من 200 متخصص فى هذا المجال يمثلون 52 دولة افريقية، فضلا عن ممثلو التجمعات الإقتصادية الإقليمية و الإتحاد الاوروبى، و مختلف الهيئات التمويلية و العديد من اصحاب المصلحة الفاعلين في مجال سلاسل القيمة للإنتاج الحيوانى.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بتعزيز سيل التعاون بين مصر ودول القارة السمراء، وخاصة فى القطاع الزراعى، والمجالات المرتبطة به، ودعم كافة سبل التنمية فى هذا المجال، بما يساهم فى تحقيق الامن الغذائي على مستوي افريقيا.

وأكدت الوزارة ،على اهمية هذا الملتقى والذى يهدف فى الاساس إلى تحديد مجالات التدخل ذات الاولوية على المستوى الاقليمى وعلى امتداد سلاسل قيم الإنتاج الحيوانى، لتنفيذ برنامج شامل ومنسق للنهوض بالثروة الحيوانية، بالاعتماد على تبادل الخبرات.

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ومن ناحيته قال الدكتور احمد الصوالحى مدير المكتب الافريقى المشترك للموارد الحيوانية بالاتحاد الافريقى، إنه من المقرر أن يتم نقل التوصيات المتفق عليها خلال هذه الورشة لتعزيز تكامل البرامج والإجراءات من أجل إتباع نهج أكثر تماسكًا لتنفيذ تدخلات وإجراءات دعم سلاسل قيمة الإنتاج الحيواني في صالح جميع أصحاب المصلحة، لافتا الى ان ذلك يعد فرصة جيدة لإجراء تحليل وضع لمختلف أصحاب المصلحة والشركاء ، وتحديد فرص التعاون الاستراتيجي والتكامل ومشاركة أصحاب المصلحة.

ويعد مكتب الأفريقى للموارد الحيوانية، مكتب تقني متخصص في الاتحاد الأفريقي تأسس عام 1951، يعمل في كافة المجالات التي تشمل الأمراض الحيوانية الرئيسية، ويركز على تحسين صحة الحيوان والإنتاج وكذلك تنمية التجارة والأسواق.