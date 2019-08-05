تعرف على كيفية توفير وزارة التموين للأسماك فى منافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الدا خلية على توفير الأسماك الطازجة والمجمدة وطرحها فىفروع المجمعات الاستهلاكية. "اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول كيفية توفير وزارة التموين الأسماك وطرحها فى منافذ المجمعات الاستهلاكية فى نقاط محددة. ١- طرح الاسماك فى فروع الشركة البالغ عددها 27 فرعا بالقاهرة والجيزة. ٢-يتم توفير منتجات الاسماك من بحيرة ناصر. Advertisements ٣- توفير منتجات الاسماك من سوق العبور. ٤-التعاقد على شراء كميات كبيرة من منتجات الأسماك المجمدة من عدة مناشئ مثل منتجات اليابان والنرويج وايسلندا. ٥-إطلاق 7 سيارات مجهزة ومحملة بمنتجات الأسماك الطازجة والمجمدة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة لطرحها بالميادين العامة. ٦- إمداد شركات المجمعات الاستهلاكية بمنتجات اللحوم لتقوم بطرحها بفروعها بالمحافظات المختلفة.

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