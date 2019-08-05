شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد عيادات البعثة الطبية للحج لــ 28 عيادة بمكة والمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبى والمشرف العام على البعثة الطبية المصرية للحج، توفير عيادتين للبعثة الطبية لتقديم الخدمة الطبية لحجاج وزارة السياحة والذين يبلغون حوالى 37 ألف حاجا هذا العام وذلك بمنطقة العزيزية، بمكة المكرمة.

Advertisements

وقال عمرو قنديل أن عدد العيادات التى تم افتتاحها حتى الآن بمكة المكرمة وصل إلى 28 عيادة طبية، بمقر اقامة حجاج وزارات" الداخلية، والتضامن، والسياحة"، وجار افتتاح باقى العيادات.