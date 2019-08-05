شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد عيادات البعثة الطبية للحج لــ 28 عيادة بمكة والمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبى والمشرف العام على البعثة الطبية المصرية للحج، توفير عيادتين للبعثة الطبية لتقديم الخدمة الطبية لحجاج وزارة السياحة والذين يبلغون حوالى 37 ألف حاجا هذا العام وذلك بمنطقة العزيزية، بمكة المكرمة.
وقال عمرو قنديل أن عدد العيادات التى تم افتتاحها حتى الآن بمكة المكرمة وصل إلى 28 عيادة طبية، بمقر اقامة حجاج وزارات" الداخلية، والتضامن، والسياحة"، وجار افتتاح باقى العيادات.
وأشار قنديل إلى عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائى مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب إتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.
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