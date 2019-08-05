أخبار مصر | اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهمين في "أحداث عنف الظاهر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهمين في "أحداث عنف الظاهر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة متهمين في "أحداث عنف الظاهر".

وكانت المحكمة قررت تاجيل القضية فى الجلسة السابقه لتعذر حضورهم من محبسهم .

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.