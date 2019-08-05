أخبار مصر | عاجل.. حريق هائل بمزرعة نخيل بالوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق هائل بمزرعة نخيل بالوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شب في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حريق هائل في مزرعة نخيل بمنطقة الفدان بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

ورد إخطار أمني إلى اللواء هشام لطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، يُفيد بنشوب حريق في مزرعة نخيل بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة.