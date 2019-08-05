شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات الدفاع الشعبي يتفقد مخيم الإيواء باستاد طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أ.ح / خالد مصطفى توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي، مخيم الإيواء العاجل للأسر المتضررة في حالة وقوع كارثة أو أزمة، الذى أقيم بإستاد طنطا الرياضي في إطار التدريب المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «صقر 49»، الذى تجريه المحافظة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي العسكري.

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وتفقد «توفيق» أقسام المخيم الذى يضم 60 خيمة ويستوعب 200 فردًا بإعاشة كاملة، بالإضافة إلى ( نقاط طبية – خيام إدارية وخدمية – مسجد – كنيسة- أماكن ترفيه للأطفال – مطبخ – مطعم يستوعب 200 فردًا - مخبز بلدي – مخزن مهام )، كما يحتوى المعسكر على أخصائي اجتماعي ونفسي لاستقبال الحالات، بجانب الخدمات التعليمية للمقيمين والأنشطة الرياضية، التي تتمثل في (الكاراتيه – البلياردو- الكره السريعة - شد الحبل)، مع تفقده لأنشطة فريق الكشافة.

كما تم استعراض نموذج محاكاه لتعرض أحد المقيمين بالمعسكر بأزمة صحية طارئة، وتقديم الرعاية الصحية الاولية له ثم تدخل سيارة الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى.

وخلال التفقد أكد سكرتير عام محافظة الغربية، المحاسب حامد هبيلة، على استعداد المعسكر التام لرعاية المتضررين في حالة حدوث أي أزمة، وتقديم كافة سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم، والعمل على تهيئة الجو النفسي للمتضررين، والخروج من الحالة النفسية السيئة التي مروا بها أثناء وقوع الحادث، مقدمًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في إعداد وتجهيز المعسكر وكذا لجميع المشاركين في التدريب العملي المشترك لمجابهة الازمات والكوارث «صقر 49».