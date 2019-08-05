شكرا لقرائتكم خبر عن أمين دينية البرلمان: قانون الفتوى العامة سيناقش فى الدور الأخير بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى العامة، سيناقش فى الدور الأخير لمجلس النواب، وهو من ضمن القوانين التى سيناقشها البرلمان خلال الدور المقبل، وأنه لم يناقش فى دور الانعقاد الماضى، نظرا لوجود عدد من القوانين والتشريعات التى كانت لها أولوية داخل مجلس النواب.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح له، أن القانون لم يتم تجاهله داخل مجلس النواب كما تم ترويجه خلال الأيام الماضية، بالعكس القانون من التشريعات التى لها أهمية داخل البرلمان فى الفترة الحالية، وهو ما سيعجل بمناقشته خلال الدور المقبل داخل مجلس النواب.

ويعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.