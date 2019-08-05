شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات هامة عن حجم التبادل الاقتصادى بين مصر وبريطانيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتبط مصر مع إنجلترا بعلاقات اقتصادية قوية حيث تزيد محفظة الاستثمارات الإنجليزية فى مصر عن 5 مليارات دولار، هذا فى الوقت الذى تلقى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تطرق للإشادة البريطانية بنجاحات مصر فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأعرب رئيس الوزراء البريطانى عن اعتزامه "الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، خاصةً فى المجالين الاقتصادي والتنموى، لا سيما وأن بريطانيا تعتبر أكبر مستثمر أجنبى فى مصر". ونرصد فيما يلى أهم 7 معلومات عن حجم التبادل الاقتصادى بين مصر وانجلترا: بريطانيا هى المستثمر الأجنبى الأكبر فى السوق المصرية. حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا يبلغ نحو 2 مليار جنيه إسترلينى. محفظة الاستثمارات البريطانية فى مصر تقدر بنحو 5.4 مليار دولار. بلغ حجم الواردات المصرية من بريطانيا 1.147 مليار جنيه إسترلينى فى 2018. سجل حجم الصادرات المصرية إلى بريطانيا 818 مليون جنيه إسترلينى فى 2018 بزيادة 26% عن عام 2017. تقلص عجز الميزان التجارى بين البلدين فى 2018 بنحو 41% عن عام 2017 مسجلاً 329 مليون جنيه إسترلينى. فيما يتعلق بقطاع السياحة زار 415 ألف سائح بريطانى زاروا مصر فى 2018. ونرصد فيما يلى أهم 7 معلومات عن حجم التبادل الاقتصادى بين مصر وانجلترا:

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