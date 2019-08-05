شكرا لقرائتكم خبر عن شهود عيان: حريق معهد الأورام نجم عن انفجار ميكروباص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شهود عيان من مسرح حريق معهد الأورام بالمنيل عن أن سيارة ميكروباص انفجرت فجأة وتسببت فى تهشم السيارات التى تليها فى الشارع، كما تسبب الانفجار فى تهشم زجاج معهد الأورام.

وأضاف شهود العيان لـ"الخليج 365" بأنهم شاهدوا عدد من الجرحى والمتوفيين فيما أخلت قوات الدفاع المدنى مبنى المعهد من المرضى لمعرفة السبب الحقيقى وراء الحادث.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أكد أن المعلومات المبدئية تشير إلى أن الانفجار خارج معهد الآورام نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات.

وكانت الحماية المدنية أعلنت عن مصرع عامل وإصابة 2 آخرين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 10 سيارات إطفاء.

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وحتى الآن لم يصدر بيان رسمى من الجهات المعنية لكشف حقيقة وملابسات الحادث.