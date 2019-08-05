شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار معهد الأورام .. "المرور" يستعلم عن أرقام السيارة المتسببة فى الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى إدارة مرور القاهرة، عمليات استعلام على لوحات وأرقام السيارة المتسببة فى انفجار معهد الاورام ، والتوصل الى باقى السيارات. فيما يجرى رجال الحماية المدنية عمليات تبريد لموقع الحريق وإغلاق طريق الكورنيش لحين رفع حطام الحادث. كان مصدر أمنى أكد أنه أثناء سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الإتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ3 سيارات، الأمر الذى أدى حدوث انفجار نتيجة الإصطدام، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. Advertisements انفجار معهد الاورام ..الصحة: مصرع 17 مواطنًا وإصابة 32 آخرين فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان وقوع 17 حالة وفاة، و32 مصاباً فى الحادث، مشيراً إلى الدفع بـ42 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث. وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم التوجيه بنقل جميع المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي الرعاية اللازمة، مضيفاً انه تم رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، حيث تم استدعاء الأساتذة والاستشاريين من كافة التخصصات خاصةً الجراحات الدقيقة، كما تم الإطمئنا على أرصدة الدم بالمستشفى، وجاهزيتها لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين. يشار إلى أنه تم انعقاد غرفة الأزمات بديوان عام الوزارة لمتابعة تداعيات الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار معهد الأورام .. "المرور" يستعلم عن أرقام السيارة المتسببة فى الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.