شكرا لقرائتكم خبر عن "الآفات الزراعية" تعد خطة فنية لمكافحة ذبابة فاكهة الخوخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، خطة فنية لمكافحة ذباب الفاكهة (ذبابة الخوخ – ذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط) بمزارع الفاكهة على عوائل هذه الحشرات على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا: دعم استراتيجيات التعاون بين اللجنة والجهات المعنية داخل وخارج وزارة الزراعة، ومنظمات المجتمع المدنى بمشاركة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات، خلال عرضة التقرير السنوي لوزارة الزراعة، إن اللجنة أعدت التقرير بعد تطبيق نظام رصد متبقيات المبيدات على الخضر والفاكهة في الأسواق المحلي، موضحا إن التقرير الفنى النهائي للسنة الأولى للخطة الوطنية لرصد وتقصى متبقيات مبيدات الآفات الزراعية في الخضر و الفاكهة بالأسواق المحلية في مصر بدءا من ديسمبر 2018 أوضح أن إجمالي العينات التي تم سحبها من الخضر والفاكهة بلغت 2218 عينة.

وأضاف عبدالمجيد أن إجمالى عينات الخضر بلغ 1406 عينة، وإجمالي عينات الفاكهة بلغت 812 عينة، وإجمالي العينات التي تم سحبها بمعرفة المعمل المركزي للمبيدات بلغت 1020، وإجمالي العينات التي تم سحبها بمعرفة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بلغت 1198، وبلغ معدل تنفيذ الخطة للعام الأول نسبة 100% بهدف الوقوف علي حالة متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية للخضر والفاكهة.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات،إنه تم أخذ عينات الخضر والفاكهة من 14 محافظة تضم القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية والإسماعيلية والشرقية وكفر الشيخ والفيوم والمنيا وأسيوط، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة أية منتجات لا تتوافق مع المعايير الدولية لمتبقيات المبيدات حفاظا علي الصحة العامة والبيئة.