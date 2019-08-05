شكرا لقرائتكم خبر عن وصول النيابة وخبراء المعمل الجنائى ورجال المفرقعات لمسرح حريق معهد الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ لحظات فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة الأولية، كما وصل خبراء المعمل الجنائى إلى مسرح حريق معهد الأورام بالمنيل، وبدأ خبراء المفرقعات فى تمشيط المنطقة المحيطة بمسرح الأحداث.

وتواصلت شهادات المواطنين اللذين كانوا فى مسرح الحريق، حيث قال بعضهم أن الانفجار نجم عن اصطدام سيارتين إحداهما تقل أنابيب أكسجين.

وكشف مراسلنا من موقع الحادث عن مشاهدته تصدعا فى واجهة مبنى معهد الأورام.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أكد أن المعلومات المبدئية تشير إلى أن الانفجار خارج معهد الآورام نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة من السيارات.

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وكانت الحماية المدنية أعلنت عن مصرع عامل وإصابة 2 آخرين، إثر انفجار أسطوانة أكسجين داخل معهد الأورام.

وانتقل رجال الحماية المدنية للمكان لمحاولة، السيطرة على الحريق.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 10 سيارات إطفاء ، إثر انفجار أسطوانة أكسجين داخل معهد الأورام بمنطقة المنيل ، نتج عنها اشتعال النيران بالمكان لمحاولة السيطرة على الحريق.

وحتى الآن لم يصدر بيان رسمى من الجهات المعنية لكشف حقيقة وملابسات الحادث.