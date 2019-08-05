14 معلومة هامة للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة للطاقة النووية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد غدا الإثنين وزارة التربية والتعليم والتعليم اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية إلكترونيا، ”الخليج 365” يقدم فى 14 خطوة أبرز المعلومات عن المدرسة. 1ـ التحق عام 2017 أول دفعة بالمدرسة ويدرسون فى بمحافظة مطروح. 2ـ خريجى المدرسة يخدمون محطة الطاقة النووية المزمع إقامتها فى مطروح. 3ـ 5 سنوات مدة الدراسة فى المدرسة. 4ـ فى السنة الأولى يدرس الطلاب المواد الدراسية من كيمياء وفيزياء ورياضة وإنجليزى وكتاب عن الطاقة النووية. 5ـ خضعت الدفعة الأولى من الطلاب لـ 5 اختبارات قبل الالتحاق بها. 6ـ المدرسة داخلية حيث توجد إقامة للطلاب داخل المدرسة. Advertisements 7ـ عملية الاختيار تتم بشكل دقيقة وإلكتروني. 8ـ تخصيص نسبة معينة من مقاعد الدراسة لطلاب مطروح والباقى لطلاب جميع المحافظات. 9- إضافة درجة الطالب فى الشهادة الإعدادية لدرجة القدرات وأعيد ترتيب القائمتين وفقا للمجموع الجديد. 10- يتم إعادة ترتيب الطلاب بعد إضافة نتيجة اختبار الطلاب في المرحلة الثانية لنتيجتهم في المرحلة الأولي وإبلاغ (75) طالبًا. 11- إعداد برنامج تدريب بالتعاون مع هيئة الطاقة النووية. 12 تدريب المعلمين على أعلى مستوى فى هيئة الطاقة النووية. 13- يتم تقسيم الطلاب لتخصصات فى الثالث الثانوى إلى "إلكترونيات وكهرباء وميكانيكا ". 14- الدراسة فى مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية أشبه بالكلية العسكرية تقوم على الالتزام والانضباط.

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