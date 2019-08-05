شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تواجه الخدمات البيطرية غش اللحوم قبل عيد الأضحى × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر" الخليج 365"، عدد من الإجراءات التى اتخذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للرقابة على أسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وزيادة كمية المعروض فى الأسواق من اللحوم الطازجة، حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية أو مغشوشة .

- تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، خاصة أطباء التفتيش على اللحوم ومنتجاتها بضرورة تكثيف حملات التفتيش اليومية على أسواق اللحوم.

-إرسال خطاب دورى لكافة مديريات الطب البيطرى بالمحافظات لرفع درجة الاستعداد القصوى.

-تكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم ومنتجاتها وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

- تكثيف الحملات الرقابية للحد من الذبح خارج المجازر حفاظا على الصحة العامة .

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- رفع درجة الاستعداد القصوى للأطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطري بالمحافظات، وعمل نوبتجيات دورية للأطباء لتلقي أية شكاوي من المواطنين من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة .

- التنبيه بضرورة التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها.

- مناشدة الخدمات البيطرية، عبر وسائل الاعلام المختلفة جميع المواطنين بضرورة ذبح أضحيتاهم في المجازر القريبة من منازلهم بدلا من الذبح فى الشوارع، وذلك منعا من تلوث البيئة وما يتبقى من دماء وأحشاء للذبائح التى تتناولها الحيوانات الضالة فتصبح مصدرا للتلوث والأمراض.

- الإبلاغ عن أى مخالفات يتم رصدها فى الأسواق حرصا على الصحة العامة.