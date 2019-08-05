خطوات الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن أضراره × 8 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل التدخين خطرا كبيرا على الصحة العامة لما له من أضرار كبيرة على الصحة تسبب الإصابة بأمراض مثل السمنة والسرطان وأمراض الجهاز التنفسى. الخليج 365 يستعرض تحليل معلوماتى حول خطوات الإقلاع عن التدخين وفق نصائح 100 مليون صحة. 1- اتعلم مهارة جديدة وابعد عن التوتر 2- غير روتين حياتك 3 - أكثر من شرب المياه والسوائل Advertisements 4- أبحث عن المساعدة والتشجيع 5- اشغل نفسك لمقاومة التدخين 6- خطط لعمل أشياء جديدة مع عيلتك أو اصحابك 7 - اتكلم مع الدكتور وعرف عيلتك وأصحابك 8- استعمل أدوية تساعدك فى الإقلاع عن التدخين .

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