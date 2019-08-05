شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون ورياضيون ينعون ضحايا انفجار معهد الأورام: "ربنا يصبرنا ويشفى المصابين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انفجار معهد الاورام ، حرص عدد كبير من مشاهير الفن والرياضة، على تقديم التعازى عبر حساباتهم الرسمية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، فى ضحايا الحادث، الذى وقع مساء الأحد، وأسفر عن 17 حالة وفاة و٣٢مصاباً، بحسب بيان وزارة الصحة.

فى البداية قال الفنان محمد هنيدى: "البقاء لله فى أهالينا فى حادث معهد الأورام، وربنا يصبر أهاليهم يا رب"، وقلب الفنان تامر حسنى: "نتقدم بأحر التعازى لأسر المتوفين فى حادث المنيل، ونسأل الله أن يشفى جميع المصابين".



هنيدى

وقالت رانيا يوسف: "خالص التعازى لأسر ضحايا ومصابى انفجار معهد الأورام، وألهم ذويهم الصبر والسلوان"، وكتب طارق لطفى: "خالص عزائى وحزنى على ضحايا انفجار معهد الأورام، ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم، ويشفى المصابين ويحفظ مصر من كل شر، اللهم آمين".



تامر حسنى

خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى: "أتقدم بخالص التعازى لأهالى ضحايا انفجار معهد الأورام، اللهم ارحمهم وألهم أهلهم الصبر والسلوان واشفى جميع مصابى هذا الحادث الأليم واحفظ مصر وأهلها من كل سوء"، وقال محمد خالد غرابة، عضو مجلس إدارة نادى انبى: " فاجعة، رحم الله ضحايا حادث معهد الأورام، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، اللهم الشفاء العاجل للمصابين"، كما كتب تركى آل الشيخ: "كامل دعمى وعزائى لأسر ضحايا ومصابى انفجار معهد الأورام، الله يحفظ مصر".



خالد مرتجى

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وقدم نادى الزمالك تعازيه لأهالى الضحايا، وكتب عبر حسابه على تويتر: "ينعى نادى الزمالك بخالص الحزن والأسى ضحايا حادث معهد الأورام، راجيين من المَولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين"، فيما قال محمود كهربا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازى والمواساة لأسر شهداء المنيل ضحايا انفجار معهد الأورام، اللهم أجرهم فى مصيبتهم وأخلفهم خيراً منها"،



الزمالك



رانيا يوسف



طارق لطفى



كهربا