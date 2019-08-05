شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانفجار.. سيولة مرورية بمحيط المعهد القومى للأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حادث انفجار معهد الاورام ، عادت الأجواء بمحيط معهد الأورام بالمنيل الى طبيعتها عقب الأحداث التى شهدها كورنيش المنيل ومعهد الأورام. حيث وقع انفجار ناجم عن اصطدام سيارة ميكروباص تسير عكس الاتجاه بسيارات أخرى، وأدى إلى وفاة 17 مواطنا، وإصابة 32 أخرين. Advertisements كما اتسمت الحركة المرورية بكافة المداخل والمخارج بمحيط معهد الأورام بالسيولة المرورية.

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