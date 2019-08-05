"مصرع 17 مواطنا" .. الصور الأولى لانفجار معهد الأورام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر الصور الأولى لـ انفجار معهد الاورام ، التى وقع منذ ساعات، والذى تسبب فى وفاة 17 مواطنًا وإصابة 32 آخرين. انفجار معهد الاورام .. الصحة تعلن وفاة 17 شخصا وإصابة 32 حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان وقوع 17 حالة وفاة، و32 مصاباً فى الحادث، مشيراً إلى الدفع بـ42 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث. وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم التوجيه بنقل جميع المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي الرعاية اللازمة، مضيفاً انه تم رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، حيث تم استدعاء الأساتذة والاستشاريين من كافة التخصصات خاصةً الجراحات الدقيقة، كما تم الإطمئنا على أرصدة الدم بالمستشفى، وجاهزيتها لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين. Advertisements انفجار معهد الاورام حريق المعهد القومى للأورام حريق المعهد القومى للأورام وقد صرح مصدر أمنى أنه مساء أمس الأحد، وحال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ3 سيارات، الأمر الذى أدى إلى حدوث انفجار نتيجة الإصطدام، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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