المواطنون يتوافدون للتبرع بالدم لمصابى حادث المعهد القومي للأورام بالمنيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه العشرات من المواطنين لمستشفى القصر العيني للتبرع بالدم لصالح " المصابيين" فى حادث انفجار معهد الاورام، حيث يوجد حالات مصابة فى حالة حرجة نتيجة للانفجار. وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت وقوع 17 حالة وفاة، و32 مصاباً فى الحادث، وأكدت الدفع بـ42 سيارة إسعاف للموقع فور وقوع الحادث. وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم التوجيه بنقل جميع المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي الرعاية اللازمة، وأضافت أنه تم رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، حيث تم استدعاء الأساتذة والاستشاريين من كافة التخصصات خاصةً الجراحات الدقيقة، كما تم الإطمئنان على أرصدة الدم بالمستشفى، وجاهزيتها لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين.

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