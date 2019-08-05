10 معلومات عن حالة الحجاج المصريين فى الأراضى المقدسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الموارد المائية والرى ورئيس بعثة الحج المصرية، تقريراً عن حالة الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية يؤكد أنها مطمئنة، وأنه يتم متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالبعثة على مدار الساعة و حل أى مشاكل يتعرض لها الحجاج. وفى التقرير التالى نرصد أبرز ما جاء فى التقرير 1- وفاة حاج من حجاج القرعة توفى بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة. 2- وفاة حاج من حجاج التضامن نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد. 3- وفاة حاج من حجاج السياحة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب. 4- عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية بالعيادات الخاصة بالبعثة الطبية بلغ 24 ألف و477 حاج . Advertisements 5- تم تحويل 44 حاج إلى المستشفى لتلقى العلاج وتماثل 17 للشفاء ولازال 26 تحت الملاحظة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة. 6- عدد الحالات التى تعانى من الفشل الكلوى وقامت بعملية الغسيل الكلوى 20 حالة تم عمل 59 جلسة غسيل كلوى . 7- 4 حالات الأورام التى قامت بجلسات علاج الأورام . 8- تقوم البعثة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة الحجاج المصريين والعمل على حل أى مشاكل يتعرض لها الحجاج. 9- أفراد البعثة الدعوية من وزارة الأوقاف يقومون بعقد الندوات والمحاضرات التوعوية للحجاج. 10- أفراد البعثة من وزارة الداخلية يقدمون كل الدعم للحجاج من لحظة وصولهم إلى الأراضى السعودية حتى تسكينهم فى محل اقامتهم.

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