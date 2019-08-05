دوي وأدخنة وأشلاء.. انفجار معهد الأورام (تسلسل زمني)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: تصوير- أحمد جمعة وعلاء أحمد وأحمد الشيخ ومحمد حسام الدين وفريد قطب: قبل منتصف ليل الأحد بدقائق، سُمع دوي انفجار هائل هز وسط العاصمة، تلاه تصاعد أدخنة كثيفة وسط حالة من الكر والفر في شارع كورنيش النيل بمنطقة المنيل دون تحديد ماهيته. (الخليج 365) يقدم تسلسل زمني للأحداث التي شهدها محيط "معهد الأورام": 11.30 مساء الأحد: سماع دوي انفجار هزَّ منطقة المنيل وتحديدا بمحيط معهد الأورام. 11.35 دقيقة: غرفة عمليات الحماية المدنية تتلقى بلاغ من النجدة. 11.40 دقيقة: الدفع بـ6 سيارات إطفاء وفريق إنقاذ بري. 11.45 دقيقة: قوات الشرطة تفرض كردون أمني بمحيط الحادث. 12 صباحا الحماية المدنية تدفع بتعزيزات إضافية ليصل الإجمالي إلى 15 سيارة إطفاء. Advertisements 12.5 صباحا: المعاينة الأولية تكشف تفحم نحو 7 سيارات وتحطم واجهة معهد الأورام. 12.30 صباحا: رجال الإطفاء يخمدون الحريق وينفذون عملية التبريد. 12.40 صباحا: المرور تغلق طريق الكورنيش المؤدي إلى موقع الحادث. 12.50 صباحا: وزيرة الصحة تصل مستشفى معهد ناصر. 1 صباحا: الداخلية تشير إلى اصطدام سيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه بـ3 سيارات ما أدى لحدوث الانفجار ومصرع وإصابة عدد من المواطنين. 1.30 صباحا: النائب العام يأمر بانتقال فريق من نيابة جنوب القاهرة إلى موقع الحادث. 1.45 صباحا: وزيرة الصحة تعلن في تصريحات تليفزيونية مصرع 17 وإصابة 32 بينهم حالتان خطرتين والعثور على كيس أشلاء. 3.15 صباحا: وزيرة الصحة تعلن البحث عن ضحايا جدد في نهر النيل المواجه لموقع الانفجار. 3.40 فجرًا: وزيرة الصحة تعلن ارتفاع أعداد الضحايا إلى 19 والإصابات إلى 30.

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