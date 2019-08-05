مصر | نيابة جنوب القاهرة تنتقل لمعاينة موقع الانفجار أمام معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة جنوب القاهرة تنتقل لمعاينة موقع الانفجار أمام معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إلى موقع الانفجار الذى حدث بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل، لإجراء المعاينة الأولية، وكشف ملابسات الحادث.



ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان، والاستعلام عن عدد الضحايا وحصرهم.