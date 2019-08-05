مصر | جامعة القاهرة تصدر بيانًا رسميًا بشأن انفجار معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة القاهرة تصدر بيانًا رسميًا بشأن انفجار معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة أن جميع المرضى والعاملين فى معهد الأورام القومى بخير مشيرا الى إن آثارالحريق الضخم الذى اندلع منذ قليل خارج المعهد لم تمتد آثاره إلى داخل المعهد ومستشفياته كما يروج البعض.

واشار بيان المكتب الى إن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس الأمر الذى أسفر عن صوت انفجار ضخم وتفحم عدد من السيارات ووقوع العديد من الإصابات بين المارة.

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع ناحية المبنى الإدارى بعيدا عن غرف المرضى.

وأضاف أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل غرفة طوارئ وعمليات برئاسة رئيس الجامعة لمتابعة التطورات كما تم اتخاذ إجراءات داخل مستشفيات قصر العينى لاستقبال أى مصابين من مصابى الحادث.

Advertisements

كما أمر رئيس الجامعة بتشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد والتأكد من عدم تضررها نتيجة الحادث.

وانتقل رئيس الجامعة برفقة عدد من قيادات الجامعة إلى موقع الحادث للمتابعة وطمآنة المرضى والأهالى.

واهابت جامعة القاهرة بالمواطنين عدم التزاحم اومحاولة دخول مقر المعهد حرصا على راحة المرضى وعدم إثارة الفوضى والذعر.

ولفت البيان إلى أنه تم إعلان حالة الطوارىء واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد والوقوف عن كثب على آخر التطورات، وأنه جاري اخلاء جزء من المرضى لدواعي الاطمئنان عليهم