أخبار مصر | عاجل.. رئيس جامعة القاهرة يتفقد معهد الأورام (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس جامعة القاهرة يتفقد معهد الأورام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، لمعهد الأورام التابع للجامعة، على أثر الانفجار الذى وقع بالشارع الرئيسى أمام المعهد.

حيث تفقد رئيس الجامعة يرافقه الدكتور حاتم أبو القاسم مدير معهد الأورام، الأدوار المختلفة للمعهد، لا سيما الغرف القريبة من موقع الانفجار.

واستمع الخشت إلى شرح مفصل من الدكتور حاتم أبو القاسم، حول كل المعلومات المتوفرة عن هذا الانفجار الذى شهدته المنطقة الأمامية أمام بوابة المعهد.

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وأعلن رئيس جامعة القاهرة، حالة الطوارىء واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد والوقوف عن كثب على آخر التطورات.

كان المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة أكد، فى بيان له، أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس الأمر الذى أسفر عن صوت انفجار ضخم وتفحم عدد من السيارات ووقوع العديد من الإصابات بين المارة

وأضاف البيان إلى أن الحادث وقع ناحية المبنى الإدارى بعيدا عن غرف المرضى، موضحا أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل غرفة طوارئ وعمليات برئاسة رئيس الجامعة لمتابعة التطورات كما تم اتخاذ إجراءات داخل مستشفيات قصر العينى لاستقبال أى مصابين من مصابى الحادث

كما أمر رئيس الجامعة بتشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد والتأكد من عدم تضررها نتيجة الحادث، وتهيب جامعة القاهرة بالمواطنين عدم التزاحم اومحاولة دخول مقر المعهد حرصا على راحة المرضى وعدم إثارة الفوضى والذعر.