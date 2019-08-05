أخبار مصر | استقبال الأطفال والمرضى بمستشفى هرمل بدار السلام بعد إخلاء معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقبال الأطفال والمرضى بمستشفى هرمل بدار السلام بعد إخلاء معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت بمستشفى هرمل بدار السلام، عدد من الأطفال والمرضى، بعد إخلائهم من المعهد القومي للأورام نتيجة الانفجار الذي وقع اليوم.

وكانت أعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 16 مواطن وإصابة 21 آخرين في حادث انفجار معهد الأورام حتى الآن.

وتقعد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر معهد ناصر؛ للإعلان عن آخر أعداد المصابين بالحادث.

وكان أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع ب25 سيارة إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى معهد ناصر.

وسنوافيكم بالتفاصيل.