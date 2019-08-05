أخبار مصر | صورة من الأدوار العليا أمام معهد الأورام بعد الانفجار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صورة من الأدوار العليا أمام معهد الأورام بعد الانفجار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر "الخليج 365" صورة من الأدوار العليا أمام معهد الأورام، بعد حادث انفجار ضخم وقع منذ قليل، أدى إلى انتشار حالة الذعر بين المواطنين.

وتوضح الصورة قيام قوات الشرطة بعمل كردون أمني بمحيط المعهد، والقيام بتمشيط المكان، بالإضافة إلى إخلاء مبنى المعهد بالكامل تحسبًا لسقوطه.

وكانت أعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 16 مواطن وإصابة 21 آخرين في حادث انفجار معهد الأورام حتى الآن.

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وتقعد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر معهد ناصر؛ للإعلان عن آخر أعداد المصابين بالحادث.

وكان أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع ب25 سيارة إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى معهد ناصر.

وسنوافيكم بالتفاصيل.