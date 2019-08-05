شكرا لقرائتكم خبر عن المشاهد الأولى من داخل معهد الأورام بعد حادث الانفجار (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محيط المعهد القومي للأورام بالمنيل انفجارا، مساء الأحد، ما أسفر عن وقوع 17 قتيلًا وإصابة 32 آخرين، إضافة إلى تجميع كيس للأشلاء.

وطال الانفجار 7 سيارات كانت متوقفة أمام المعهد ما أدى إلى احتراقها، فيما جري إخلاء المرضى وأطقم الأطباء والعاملين من داخل المبنى.

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ودفعت وزارة الصحة بـ٤٢ سيارة إسعاف فور وقوع الحادث، وأنه تم نقل 34 مريضا من معهد الأورام وتوزيعهم على مستشفيات معهد ناصر ودار السلام هرمل ومستشفى المنيرة العام، وذلك عقب حادث الانفجار المدوي الذي وقع بمحيط معهد الأورام في المنيل بالقاهرة.

فيما شددت الوزارة على رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، حيث تم استدعاء الأساتذة والاستشاريين من كل التخصصات خاصةً الجراحات الدقيقة، كما اطمأنت على أرصدة الدم بالمستشفى، وجاهزيتها لتقديم كل أوجه الرعاية للمصابين.