شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعزي أسر ضحايا انفجار المنيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والمالك السابق لنادي بيراميدز، على حادث انفجار المنيل بمحيط معهد الأورام، عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر». وقال «تركي» في تغريدته: «كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام.. الله يحفظ مصر». وكانت سيارة أمام معهد الأورام القومي بالمنيل انفجرت، وطالت 7 سيارات كانت متوقفة أمام المعهد، ما أدى إلى احتراقها، فيما يجري إخلاء المرضى وأطقم الأطباء والعاملين من داخل المبنى.

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