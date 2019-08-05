شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يتفقد معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية، مساء الأحد،لمعهد الأورام التابع للجامعة، إثر الانفجار الذي وقع بالشارع الرئيسى أمام المعهد، حيث تفقد رئيس الجامعة يرافقه الدكتور حاتم أبوالقاسم، مدير معهد الأورام، الأدوار المختلفة للمعهد ولاسيما الغرف القريبة من موقع الانفجار.

واستمع «الخشت» إلى شرح مفصل من الدكتور حاتم أبوالقاسم حول كل المعلومات المتوفرة عن هذا الانفجار الذي شهدته المنطقة الأمامية أمام بوابة المعهد، وأن واجهات المعهد تضررت ضررا بالغا وبعض الغرف على الواجهات.

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وأعلن رئيس جامعة القاهرة حالة الطوارئ واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد والوقوف عن كثب على آخر التطورات.

كان المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة أكد، في بيان له، أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس الأمر الذي أسفر عن صوت انفجار ضخم وتفحم عدد من السيارات ووقوع العديد من الإصابات بين المارة.

وأضاف «البيان» أن الحادث وقع ناحية المبنى الإدارى بعيدا عن غرف المرضى، موضحا أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل غرفة طوارئ وعمليات برئاسة رئيس الجامعة لمتابعة التطورات كما تم اتخاذ إجراءات داخل مستشفيات قصر العينى لاستقبال أي مصابين من مصابى الحادث.

كما أمر رئيس الجامعة بتشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد والتأكد من عدم تضررها نتيجة الحادث، وتهيب جامعة القاهرة بالمواطنين عدم التزاحم اومحاولة دخول مقر المعهد حرصا على راحة المرضى وعدم إثارة الفوضى والذعر.