شكرا لقرائتكم خبر عن قطع التيار الكهربائى اليوم عن 17 منطقة بمدينة بورفؤاد للصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مدحت صالح مدير هندسة كهرباء مدينة بورفؤاد فى تصريح لـ"الخليج 365" بأنه تقرر قطع التيار الكهربائى اليوم الإثنين من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا على مدار ساعتين لأعمال الصيانة الضرورية للوحة التوزيع لمواجهة الأحمال واستمرارية التغذية وتلافى الأعطال خلال أيام عيد الأضحى.

ومن جانبه أكد صالح مدير كهرباء بورفؤاد، أن المناطق التى سوف يتم فصل التيار الكهرباء عنها 17 منطقة هم "قسم بورفؤاد أول، مستشفى افامينا، جامعة قناة السويس، ومخبز " العبور" و "خالد" و "الامير" و " الأزهر"، الدائرة الجمركية الإنشاءات البحرية، الشركة البورسعيدية، شركة الرباط والورش، المناطق السكنية : ابراج شارع الجمهورية، مساكن العنابر شارع 15 سبتمبر، مساكن الحزب أمام الجامعة، مساكن موظفى الحكومة والتطبيقين، منطقة المجمع الإسلامى، نقابة المعلمين".

Advertisements