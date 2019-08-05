شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى: انتقال خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة محيط حادث المعهد القومي للأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى انتقال خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة محيط الحادث الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام.

وكان مصدر أمنى صرح أنه مساء الأحد، أثناء سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ3 سيارات، الأمر الذى أدى حدوث انفجار نتيجة الإصطدام.

وأضاف المصدر الأمنى أن الحادث أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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