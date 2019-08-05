فيديو وصور لحريق معهد الأورام بالمنيل.. ووصول سيارات الإطفاء لإخماده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” صورًا وفيديو لحريق معهد الأورام بالمنيا، حيث لقى عامل مصرعه وأصيب 2 آخرين بحسب المعلومات الأولية، وانتقل رجال الحماية المدنية للمكان لمحاولة السيطرة على الحريق. وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق أمام معهد أورام المنيل، وانتقلت 4 سيارات إطفاء للمكان لإخماد الحريق. وحتى الآن لم يصدر بيان رسمى من الجهات المعنية لكشف حقيقة وملابسات الحادث. Advertisements

حريق المنيل

حريق المنيل

حريق المنيل

حريق المنيل

حريق المنيل

حريق المنيل

حريق المنيل

حريق المنيل

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